Muhabirlere saldıran Reynmen rezaletin ardından bir de dalga geçti!

Kız arkadaşı ile görüntülenmesinden rahatsız olan Reynmen, kameran Volkan Özdemir ve muhabir İsmail Şen’in cep telefonlarını elinden alarak gasp etti. AVM güvenliklerinin güçlükle zapt ettiği Reynmen, ‘O makineyi alırım. Kırarım! İsimleriniz söyleyin sizi aldıracağım” diyerek tehditler savurdu. Reynmen'in tokat attığı Mehmet Akif Yaman'ın kaşı patladı.





POLİS ARACINDA GÜLEREK POZ VERDİ



Emniyet mensuplarının gözaltına aldığı Reynmen ise Sarıyer Polis Karakolu’na götürüldü. Polis aracında görüntülenen Reynmen, kameralara bakarak gülmesi kameralarına yansıdı. Reynmen’in bu hareketi ise herkesi şaşkına çevirdi.







MGD’DEN REYNMEN SALDIRISINA KINAMA!



Magazin Gazetecileri Derneği (MGD),sosyal medya ünlüsü Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş’ın, dün gece Habertürk ve Show TV muhabiri Akif Yaman ile SHOW TV kameramanı Volkan Özdemir'e yaptığı çirkin saldırıyı kınadı.

ÇALINTI KLİP

Yusuf Aktaş'ın "Derdim Olsun" klibinin Mahna Mahna Killer isimli kısa filmden çaldığı ortaya çıkmıştı. Eleştirilere “Beğendim, kendi klibimde kullanmak istedim” diyerek skandal bir cevap veren Reynmen’in ‘Ela’ şarkısının klibinin ise Aynur Aydın’ın Yenildim Daima şarkısının klibiyle aynı olduğu iddia edildi.



