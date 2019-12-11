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  3. Muhabirden güzel oyuncu Sinem Kobal'ı utandıran soru

Muhabirden güzel oyuncu Sinem Kobal'ı utandıran soru

Muhabirden güzel oyuncu Sinem Kobal'ı utandıran soru

Yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu’nun başrolünü üstlendiği “Güzelliğin Portresi” filminin galasında görüntülenen Sinem Kobal güzelliğiyle göz doldurdu. Muhabirin sorduğu "bebek düşünüyor musunuz? sorusuyla bir hayli terleyen güzel oyuncu herkesin merak ettiği "ekranlara geri dönüyor musunuz? sorusuna da yanıt verdi.

Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Sinem Kobal, önceki akşam oyuncu Burçin Terzioğlu’nu desteklemek için “Güzelliğin Portresi” filminin galasına katıldı.

Kobal, “Çok heyecanlıyım. Çok sevdiğim meslektaşlarımın oynadığı filmi izlemek için geldim” dedi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, “Şu an yok, olduğu zaman zaten haberiniz olur” dedi.

Sinem Kobal, “Ekranlara ara vermenizin sebebi bebek mi?” sorularına ise “Güzel bir galadayız, teşekkür ederim. Onlara destek vermek için geldim” diyerek yanıt verdi. 


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