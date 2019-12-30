Müge Dağıstanlı kimdir, babası kim? Müge Dağıstanlı'nın yaşı yaç, nereli?

Müge Dağıstanlı kimdir, babası kim? sorusu arama motorunda aranan konular arasına girdi. Kanal D ekranlarında yayımlanan 2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın babası Antalya'daki evinde hayatını kaybetti. Posta Gazetesi'nde Magazin Müdürlüğü de yapan Müge Dağıstanlı'nın babasının evinde düşmesi sonucu öldüğü öğrenildi. Vatandaşlar Müge Dağıstanlı kimdir, babası kim? merak ediliyor. İşte yanıtı..

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmuştur. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

Müge Dağıstanlı, 2017 yılında Reha Erdoğan ile dünya evine girdi. Müge Dağıstanlı’nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

Müge Dağıstanlı şimdilerde Kanal D ekranında Gülşen Yüksel Salt ile birlikte 2. Sayfa programını sunmaktadır