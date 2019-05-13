Caner Erdeniz kimdir? Müge Boz'un nişanlısı Caner Erdeniz kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Dijital platformdaki ‘Hadi’ uygulamasında sunuculuk yapan Müge Boz, Galatasaray Basketbol Takımı’nda oynayan Caner Erdeniz ile aşk yaşamaya başladı. Aşk haberlerinin çıkmasının hemen ardından Müge Boz'un nişanlısı Caner Erdeniz kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Müge Boz'un nişanlısı Caner Erdeniz kaç yaşında, nereli? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

MÜGE BOZ'UN SEVGİLİSİ CANER ERDENİZ KİMDİR?

25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Caner Erdeniz 1,98 boyunda, 97 kilo. Caner Erdeniz şuanda Galatasaray Basketbol Takımı’nda oynuyor. Bir aydır birlikte olan çiftin, katıldıkları davette ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi.

MÜGE BOZ'UN SEVGİLİSİ CANER ERDENİZ NİŞANLANDI

Oyuncu Müge Boz sevgilisi Caner Erdeniz'le evlilik için ilk adımı attı.Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.

CANER ERDENİZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Caner Erdeniz kariyerine 2003 yılında altyapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başladı. 2012-2014 yılları arasında forma giydiği TED Kolejliler'de BSL'de 100 maça çıkma onuruna erişti.

2014-15 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. 2016-17 sezonunu Acıbadem Üniversitesi ile TBL'de geçiren oyuncu, geçen sezonu ise BSL'de Eskişehir Basket formasıyla tamamladı. Eskişehir ekibiyle 31 maça çıkan Caner Erdeniz 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Caner Erdeniz yaklaşık bir aydır Galatasaray Basketbol Takımı’nda oynuyor.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz 13 Nisan 1984 doğumlu, Türk oyuncu ve manken.

Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşındılar.

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.

2009'da Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Autologic Çamaşır Makinesi, Maximum Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında rol almıştır.

Ayrıca modellik de yapmaktadır. Zen Pırlanta'nın 2010 kampanyasının yüzüdür. Loft ve T-box çekimlerinde de yer almıştır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almıştır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.

FİLMOGRAFİ

2008 Melekler Korusun Çiğdem

2011 Toprağın Çocukları Karika

2011 Şüphe Meltem Kutlu

2011 Karakol-Herkes Adalet İster Ada

2012 Leyla ile Mecnun Şirin (Adını değiştirerek daha sonra Leyla adını kullanmıştır)

2012 Bir Hikayem Var Yağmur

2012 Karaoglan Bayır Gülü

2013. Gütbette Aşk Bir Yastıkta

2013 Yalan Dünya Oya

2013 Aşk Emek İster Leyla

2014-2015 Arka Sokaklar Ece Dündar

2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Telli Humaşah Sultan

2017 Kayıtdışı İdil