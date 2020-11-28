28 Kasım 2020 Cumartesi 15:24 | Son Güncelleme:
Müge Boz'un kızı Vina annesinin kopyası!
Ünlü oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz'in kızları Vina 1 yaşına bastı. Çift kızlarının yeni yaşını sosyal medyadan kutladı, Vina'nın pozlarına beğeni yağdı.
Oyuncu Müge Boz'un kızını görenler şaştı kaldı. "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.
Güzel oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz günlerde bir yaşına basan kızıyla bu kareleri paylaştı. Boz gibi her zaman güler yüzlü olan Vina'ya "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.