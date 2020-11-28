Müge Boz'un kızı Vina annesinin kopyası!

Oyuncu Müge Boz'un kızını görenler şaştı kaldı. "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı.

Güzel oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz günlerde bir yaşına basan kızıyla bu kareleri paylaştı. Boz gibi her zaman güler yüzlü olan Vina'ya "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.