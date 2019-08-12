Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Müge Boz'dan ilk hamilelik pozu

Müge Boz'dan ilk hamilelik pozu

Müge Boz'dan ilk hamilelik pozu

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında dünyaevine giren oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından ilk hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu ve sunucu Müge Boz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barselona'da dünyaevine girmişti. Düğünden kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Boz, sosyal medya hesabından belirginleşen göbeğiyle ilk pozunu paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Şimdilerde 5 aylık hamile olan güzel oyuncu, hamilelik fotoğrafını Instagram hesanından, "Mutlu bayramlar olsun efenim" notuyla paylaştı. Müge Boz'un bu paylaşımı kısa sürede 37 binden fazla beğeni aldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ve Liam Hemsworth boşandı
Reynmen sözünü tuttu
Neslihan Atagül meyve topladı, konserve yaptı
Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Aslı ve Murat'ın 'Bora Bora' tatili
<p>Kendi kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanların boynuz darbesiyle ya da kesici aletler

Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kümbet kazısında 'Sultan Alaaddin' yazılı sanduka bulundu

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de!