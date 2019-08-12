Müge Boz'dan ilk hamilelik pozu

Oyuncu ve sunucu Müge Boz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barselona'da dünyaevine girmişti. Düğünden kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Boz, sosyal medya hesabından belirginleşen göbeğiyle ilk pozunu paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Şimdilerde 5 aylık hamile olan güzel oyuncu, hamilelik fotoğrafını Instagram hesanından, "Mutlu bayramlar olsun efenim" notuyla paylaştı. Müge Boz'un bu paylaşımı kısa sürede 37 binden fazla beğeni aldı.