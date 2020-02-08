Müge Boz'dan ilk açıklama! Eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi

Gece 12'de açıklama yapması beklenen ancak herhangi bir paylaşımda bulunmayan Müge Boz, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Size paylaşacağız dediğim açıklama videomuzu çekemedik. Vina ile ilgilenmek durumundaydık, onu kimseye bırakamadık çünkü. Anlayışınızdan ötürü çok teşekkürler. Yarın videomuz gelecek. Sadece tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir dava olduğunu bilmenizi istiyoruz, ve 4 sene önce açılmış olan bir dava bu. Çıkan haberler sadece bir konuya odaklanmış. Biz iyiyiz, merak edip mesaj atan herkese sevgilerimizi iletiyoruz..."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Eylül 2016 tarihinde müşteki Deniz B. ve arkadaşlarının Bebek Arnavutköy caddesi üzerinde bulunan bir barda eğlendikleri kaydediliyordu. İddianamede, olay anında sanık Caner Erdeniz'in müşteki Deniz B.'yi arkasından sarılarak kendine doğru çektiği, boynunu ve yanağını öpmeye çalıştığı bunun üzerine müşteki Deniz B.'nin sanık Caner Erdeniz'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdığı anlatılıyordu.

İddianamede, tanık beyanlarının da olayı doğruladığı belirtiliyordu. İddianameye göre sanık Caner Erdeniz'e "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda sanık Caner Erdeniz'i "cinsel taciz" suçundan 26 Mayıs 2017 tarihinde 5 bin 400 TL para cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığa iddianamede belirtilen "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan ceza verilmemesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine başvuruda bulunmuştu. İstinafı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 28 Kasım 2018 tarihinde 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı bozarak sanık Caner Erdeniz'in yeniden yargılanmasına karar vermişti.