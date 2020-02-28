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  3. Müge Boz'dan Caner Erdeniz sorularına yanıt: Artık konuşmuyoruz!

Müge Boz'dan Caner Erdeniz sorularına yanıt: Artık konuşmuyoruz!

Müge Boz'dan Caner Erdeniz sorularına yanıt: Artık konuşmuyoruz!

Kısa süre önce anne olan Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 80-75 yendikleri maç sonrası eşiyle yürüyüş yaptıklarını söyleyen Müge Boz, “Caner maçtaydı. Fenerbahçe’yi yendiler. Kutlama yerine sahilde yürüyüş yaptık” dedi.

'ARTIK KONUŞMUYORUZ'

Öte yandan Müge Boz, ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ taciz davası suçundan yargılanan eşi Caner Erdeniz’e destek çıkarak olayı anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eşine destek çıkan güzel oyuncu Müge Boz’a sosyal medyadan eleştiriler yapılmıştı. Konu ile ilgili muhabirlerin sorularına çift, “Bu konu ile alakalı video ile açıklama yaptık. Artık konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı.


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