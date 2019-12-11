Müge Boz yaşadıklarını anlattı: İnanılmaz panik oldum

Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında Barcelona’da nikah masasına oturmuştu. Çiftin kız bebekleri Vina, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti.

Annelik deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Boz, bu kez kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"NASIL ANNE OLDUM BEN YA!"

Boz, kızı Vina ile paylaşımına, "Bazen tipime bakıyorum. 'Nasıl anne oldum ben ya!' diyorum. Baya baya oldum. O kadar şeker ki tüm gün ona bakmak istiyorum, bu güzel anlarını kaçırmamak için..." notunu düştü.

Öte yandan Boz, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında doğum sürecini anlattığı bir video yayınlamıştı. Doğuma girdiği anda yalnız başına kaldığını dile getiren oyuncu, gözyaşlarını tutamamıştı.

"DEĞİŞİK BİR ACI İLE UYANDIM"

İşte Boz'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

- Ben bir anda hayatımda daha önce tanımadığım değişik bir acı ile uyandım. Acı da değildi aslında. Sanki içimde bir lastik kopmuş gibi... Oldukça sakin bir şekilde Caner'i uyandırdım. 'Bebeğim sanırım hastaneye gitmemiz gerekiyor' dedim.

- Caner'in tüm ısrarlarına rağmen doğum çantamı hazırlamamıştım. Hemen onları halledip hastaneye gittik.

"DOKTOR 'SANIRIM BURADA BİR PROBLEM VAR' DEDİ"

- Bebeğin kalp atışlarını ölçen bir alet vardı. Onu takacakları zaman 'Neden takıyorlar şimdi, ne gerek var' diye düşünüyorum. Sonra doktorum 'Sanırım burada bir problem var' dedi.

- Kendime göre çok iyi performans gösteriyordum. Doktor 'Kalp atışları düşüyor, ben risk alamayacağım. Su geldikten sonra 8 saat içinde doğum olması gerekiyor, biz o süreyi geçtik. Riskli bir duruma dönebilir, sezaryene dönüyoruz' dedi.

"İNANILMAZ PANİK OLDUM"

- O an inanılmaz derecede bir kabulleniş yaşadım. 8-9 saat deliler gibi uğraştım. Normal doğum olmadı. İnanılmaz bir panik oldum. İçeride bir problem olmuş olabileceğini düşündüm. Caner inanılmaz şaşkındı.

- Doktor 'Doğumu epidural yaparız ve Caner doğuma girebilir' dedi. Aşağıya doğru hızlı bir şekilde indik. Doktor Caner'e 'Seni aşağıda giydireceğiz' dedi. Kapıdan beni uğurladılar. En son Caner'i gördüm. Kapı kapandı. Hemşireler 'Eşi de girecek doğuma' dediler. Anestezist 'Hayır, genel anesteziye döndüm' dedi.

"BU DAKİKADAN SONRA TEK BAŞINASIN ARTIK' DEDİM"

- Caner içeri gelecek diye ayrıldık ve ben içeride öğreniyorum ki; giremiyor. 'Müge bu dakikadan sonra artık gerçekten tek başınasın' dedim. Aklıma gelen ilk şey Vina ile konuşmak oldu.

- Vina'ya 'Bebeğim şu anda doğuma giriyoruz ama baban yanında olamayacak. Seni doktorlar ve hemşireler karşılayacak. Lütfen korkma.' dedim.

- Doktoruma 'Lütfen konuştuklarımızı unutma. Vina olabilecek en hızlı şekilde babasının yanına gitsin. Yapılacak bütün tetkikler o Caner'in kucağındayken yapılsın' dedim. Ondan sonrası yok...

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGUYMUŞ"

- Kendime geldiğimde, onu kucağıma aldığımda Caner'in bakışları... Gerçekten tarif edilemez bir duyguymuş. Vina'nın cinsiyetini öğrendiğim anı bile hatırlamıyorum. Genel olarak bu doğum bana hiçbir şeyi kontrol edilemeyeceğini öğretti.