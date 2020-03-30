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  3. Müge Boz ve Ayşe Begüm Onbaşı'dan canlı yayında çağrı

Müge Boz ve Ayşe Begüm Onbaşı'dan canlı yayında çağrı

Müge Boz ve Ayşe Begüm Onbaşı'dan canlı yayında çağrı

Avrupa ve Dünya Cimnastik Şampiyonu, Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile oyuncu Müge Boz, Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenman ile evde antrenman yapmak isteyenlere ilham verdi.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Müge Boz, Red Bull Project: Pro aracılığıyla buluştuğu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı.

Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenmanda iki isim, esneklik konusunda kendilerine meydan okudu.

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında, izleyicilerin antrenman yaparken kendilerini zorlamamaları için uyaran Boz, herkesin evde olduğu bir dönemde izleyicileri hareketli olmaya davet etti.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm ise "Bu egzersizler dışında Red Bull Project: Pro üzerinden dayanıklık, denge ve yine esneklik üzerine birçok egzersize ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



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