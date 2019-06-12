

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen Müge Boz konuşulmaya devam ediyor. Oyuncunun sevenleri "Müge Boz kimdir? Müge Boz'un sevgilisi Caner Erdeniz kim? Müge Boz ne zaman evleniyor? sorularını internette aramaya başladı. Özellikle evlilik haberinden sonra en çok aratılan isimlerden biri oldu. Kendisi gibi ünlü olan basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile nikah masasına oturacak olan Müge Boz'un hayatı merak ediliyor. İşte Müge Boz ve sevgilisi Caner Erdeniz'le ilgili son dakika gelişmeleri..

Müge Boz kendi özel hesabından "Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız" diyerek hayranlarına müjdeli haberi verdi. Boz daha önce yaptığı açıklamada, "Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu" diye konuşmuştu.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.

Ayrıca modellik de yapmaktadır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.

MÜGE BOZ'UN SEVGİLİSİ CANER ERDENİZ KİMDİR?

25 Nisan 1987, İzmir doğumlu Caner Erdeniz kariyerine 2003 yılında altyapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başladı. 2012-2014 yılları arasında forma giydiği TED Kolejliler'de BSL'de 100 maça çıkma onuruna erişti.

2014-15 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. 2016-17 sezonunu Acıbadem Üniversitesi ile TBL'de geçiren oyuncu, geçen sezonu ise BSL'de Eskişehir Basket formasıyla tamamladı. Eskişehir ekibiyle 31 maça çıkan Caner Erdeniz 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Erdeniz şimdi ise Galatasaray'da forma giyiyor.