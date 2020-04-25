Müge Boz kimdir, kaç yaşında? Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir?

Müge Boz hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Birçok reklam filmi dizi ve filmde yer alan oyuncu ilk başrolünü senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "Aşk Emek İster" dizisinde rol aldı. Peki, Müge Boz kimdir? Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir? İşte detaylar...

MÜGE BOZ KİMDİR?

Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Modellik de yapan Müge Boz, 7 yaşında baleye başladı ve 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almış, yüzme, tenis, paten, voleybol, yoga, motorsiklet gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir.

Norveç'teki Volda kentindeki Hogskulen i Volda adlı okulun bursunu kazanarak oraya girmiştir. Orada reklamcılık ve gazete fotoğrafçılığı üzerine 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

2009 yılında Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Çamaşır Makinesi, Mavi Jeans, Maximum Müze Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında oynadı. Ayrıca; Zen Pırlanta, Loft ve T-box modellikleri yapmış ve Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda resimleri yayınlanmıştır.

Müge Boz, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğiniHamdi Alkan'ın yaptığı "Aşk Emek İster" dizisinde; Ekin Türkmen, Furkan Palalı ile başrolü paylaştı. Dizide Atilla Arcan'da oynamıştı.

2013 yılının sonunda Aralık ayında "Bu İşte Bir Yalnızlık Var" adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan, Özgü Namal, Emin Gürsoy, Ümit Erdim,Wilma Elles, İskender Paydaş gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2014 yılında yayınlanan yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı TRT 1 dizisi, "Gurbette Aşk"; başrollerini Cezmi Baskın, Gökhan Alkan, Müge Boz, Wilma Elles ve Serhat Özcan'ın paylaştığı, yıllar evvel Türkiye'den Almanya'ya göçmüş olan bir Türk ailesinin hikayesidir.

2006'dan bu yana televizyonda yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide 2014yılının Temmuz ayında "Ece Dündar" isimli komiser olarak rol almaya başladı. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Berk Oktay, oynadı.

FİLM VE DİZİLERİ

2008 - Melekler Korusun (dizi)

2011 - Toprağın Çocukları (sinema)

2011 - Şüphe (dizi)

2011 - Karakol-Herkes Adalet İster (dizi)

2012 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2012 - Bir Hikayem Var (sinema)

2012 - Karaoğlan (sinema)

2013 - Yalan Dünya (dizi)

2013 - Aşk Emek İster (dizi)

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (sinema)

2014 - Gurbette Aşk (dizi)

2014 - Arka Sokaklar(Ece Dündar) (dizi)

MÜGE BOZ'UN EŞİ CANER ERDENİZ KİMDİR?

Oyuncu Müge Boz ve Basketbolcu Caner Erdeniz 14 Haziran 2019 tarihinde evlenmiş çiftin nikahları Barcelona Konsolosluğu'nda gerçekleşmişti. Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin ilk bebekleri 24 Kasım'da dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen çift, kızlarına Vina adını verdi.