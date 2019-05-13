Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı

Oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz evleniyor.

Karaburun tatilllerinde Erdeniz’den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Boz, “O anda dünyanın en mutlu kadını oldum.

Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu.

Nikah en kısa sürede Barselona Türk Konsolosluğu’nda kıyılacak." dedi.

Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.