Müge Anlı'ya katılan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusundan şoke eden açıklamalar!

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından Serap Çelikunal, ağustos ayından beri haber alamadığı bipolar hastası 24 yaşındaki oğlunu bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayında anlattıklarıyla şok etkisi yaratan Çelikunal; 14 yaşında evlendiğini, 38 çocuk doğurduğunu ve 28'inin hayatını kaybettiğini iddia etti. 24 yaşındaki oğlu Ramazan Çelikunal'ın ise 20 Ağustos'ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Serap Çelikunal'ın Çukurova Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 24 yaşındaki oğlu Ramazan Çelikunal'ı arama çalışmaları ise başlatıldı.