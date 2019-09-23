Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7231
  • 6,2962
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Müge Anlı'ya katılan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusundan şoke eden açıklamalar!

Müge Anlı'ya katılan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusundan şoke eden açıklamalar!

Müge Anlı'ya katılan Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusundan şoke eden açıklamalar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serap Çelikunal katıldı. Oyuncu, yaptığı itiraflarla hem stüdyodakileri hem de televizyon başındakileri şaşkına çevirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından Serap Çelikunal, ağustos ayından beri haber alamadığı bipolar hastası 24 yaşındaki oğlunu bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayında anlattıklarıyla şok etkisi yaratan Çelikunal; 14 yaşında evlendiğini, 38 çocuk doğurduğunu ve 28'inin hayatını kaybettiğini iddia etti. 24 yaşındaki oğlu Ramazan Çelikunal'ın ise 20 Ağustos'ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Serap Çelikunal'ın Çukurova Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 24 yaşındaki oğlu Ramazan Çelikunal'ı arama çalışmaları ise başlatıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Günaydın için kampanya başlatıldı
Firuze dizisine sürpriz ikili
Akın Akınözü: Bir kez daha şükürler olsun
Tülin Şahin hamilelikte kaç kilo aldı?
'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
<p>Siirt Valiliğinin öncülüğünde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince organize edilen 'Işık Had

´Işık Hadisesi´ni İzlemek İçin Sabah Namazında Bir Araya Geldiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En sinir bozucu esprileri

Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor