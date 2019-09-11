Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasının günü değişti! Güven Bana ne zaman, hangi gün?

Müge Anlı’nın sunuculuğunu yaptığı programlar izleyiciler yoğun ilgi görüyor. ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali yapmasının ardından sevilen ismin yeni yarışması başlamıştı. Perşembe akşamları ekrana gelen bilgi yarışması Güven Bana’da izleyiciler tarafından çok sevildi. Eylül ayında Müge Anlı İle Tatlı Sert’in başlamasının ardından Güven Bana’nın yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili Müge Anlı canlı yayında açıklama yaptı.

MÜGE ANLI GÜVEN BANA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen programın yayın gününün değiştiğini Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı Cumartesi akşamları saat 20.00 da ekrana gelecek.