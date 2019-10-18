Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7929
  • 6,4542
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Müge Anlı Twitter'da neden TT oldu? Canlı yayında 'sevgilim' deyince sosyal medya yıkıldı!

Müge Anlı Twitter'da neden TT oldu? Canlı yayında 'sevgilim' deyince sosyal medya yıkıldı!

Müge Anlı Twitter'da neden TT oldu" Canlı yayında 'sevgilim' deyince sosyal medya yıkıldı!

Müge Anlı, canlı yayında annesinin katilini bulmak için programa katılan bir kadına "Sevgilim" diye htap edince sosyal medyayı salladı.

Annesinin cesedi kendi yattığı çekyatın altında bulunan ve 7 ay hapis yatan Hatice Ayhan, kardeşinin kendisini suçlamasıyla Müge Anlı'nın canlı yayına katıldı. Annesinin ölümünde bir suçu olmadığını dile getiren Hatice Ayhan ile Müge Anlı'nın arasında geçen dialog ise Twitter'da olay oldu. 

"SEVGİLİM" DEDİ, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Olayı çözmeye çalışan Müge Anlı, canlı yayında kadına "Sevgilim" diye seslenince Twitter'da trend oldu. Çelişkili ifadeler veren Ayhan'ın anlattıkları karşısında gerilen Anlı'nın canlı yayındaki halleri ise herkesi gülümsetti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, eleştiriler oyuncuyu yine çılgına çevirdi!
Müge Anlı canlı yayında 'sevgilim' deyince sosyal medyada trend oldu
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Serenay Sarıkaya'nın evinin kirası dudak uçuklattı!

Trump´tan Fransız gazetecinin sorusuna güldüren yanıt

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019'un en çok forma satan ekipleri

TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor