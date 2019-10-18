Müge Anlı Twitter'da neden TT oldu? Canlı yayında 'sevgilim' deyince sosyal medya yıkıldı!

Annesinin cesedi kendi yattığı çekyatın altında bulunan ve 7 ay hapis yatan Hatice Ayhan, kardeşinin kendisini suçlamasıyla Müge Anlı'nın canlı yayına katıldı. Annesinin ölümünde bir suçu olmadığını dile getiren Hatice Ayhan ile Müge Anlı'nın arasında geçen dialog ise Twitter'da olay oldu.

"SEVGİLİM" DEDİ, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Olayı çözmeye çalışan Müge Anlı, canlı yayında kadına "Sevgilim" diye seslenince Twitter'da trend oldu. Çelişkili ifadeler veren Ayhan'ın anlattıkları karşısında gerilen Anlı'nın canlı yayındaki halleri ise herkesi gülümsetti.