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  3. Müge Anlı taklidi ile tanınan Tansu Dayan kimdir? Tansu Arif Dayan ne iş yapıyor?
07 Eylül 2020 Pazartesi 10:31 | Son Güncelleme:

Müge Anlı taklidi ile tanınan Tansu Dayan kimdir? Tansu Arif Dayan ne iş yapıyor?

Müge Anlı taklidi ile tanınan Tansu Dayan kimdir" Tansu Arif Dayan ne iş yapıyor"

Tansu Dayan Müge Anlı taklidi ile sosyal medyada epey konuşulmuştu. Müge Anlı'ya benzerliğiyle epey dikkat çeken Tansu Dayan programın 7 Eylül tarihli bölümüne konuk oldu. Tam ismi Tansu Arif Dayan olan genç fenomenin, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Tansu Dayan Müge Anlı taklidi ile sosyal medyada epey konuşulmuştu. Müge Anlı'nın 7 Eylül tarihli bölümüne konuk olarak katılan Dayan, sosyal medyadaki taklit videolarıyla fenomen haline geldi. Tansu Arif Dayan'ın Instagram hesabında 1 milyonu aşkın bir takipçi kitlesi de var.

TANSU ARİF DAYAN KİMDİR?

Tansu Dayan, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun. 160 bin takipçili Instagram hesabında yer alan kişisel bilgileri dışında hakkında ayrıntılı bilgi yer almıyor.

Tam ismi Tansu Arif Dayan olarak biliniyor. Taklit videoları ile sosyal medyada oldukça aktif.


Örnek videoda da görüldüğü üzere Tansu Dayan; Müge Anlı'nın, programdaki diyaloglarını tıpkı ona benzer mimiklerle yeniden canlandırıyor.

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