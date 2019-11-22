Müge Anlı, Palu ailesiyle ilgili bilinmeyen o gerçeği canlı yayında ilk kez açıkladı!

Palu ailesi geçen sene Türkiye'nin gündeminin epey meşgul etmiş sosyal medyaya da damga vurmuştu. Ailenin eniştesi Tuncer Usluer ile başlayan olaylar zinciri karmakarışık bir hal almıştı. Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına dün devam edildi. Mahkemede itiraflar ise ard arda geldi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

Duruşmada, maktul Meryem Tahnal'ın oğlu tanık Recep Tayyip Tahnal'ın alınan ifadelerinin mahkemeye gönderildiği belirtildi. İfadesi okunan Tahnal eniştesi Tuncer Ustael'in annesini darbettiğini anlatarak, "Sanıkların hepsinin psikolojisi bozuktu. Annemin vefatından sonra onlardan şiddet gördüm. Daha sonra evden kaçtım. Çocuk Esirgeme Kurumuna sığındım ve orada büyüdüm." ifadesini kullandı. Tuncer'in eşi Emine Ustael de tanık Tahnal'ın ifadelerini kabul etmediğini anlatarak, eşinin kimseyi dövmediğini, zulüm etmediğini aktardı.

Duruşmada, tanık Harun Palu'ya Zeynep İncedere'nin temsil kayyum olarak atandığı belirtildi. Cumhuriyet savcısı tanık Harun Palu'nun gelecek celse beyanı alınmak üzere zorla getirilmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Hava, İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun müdafisi Alper Bayrak ise Bekir A'nın adresinin belirlenip tanık olarak dinlenilmesini istediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tanık Harun Palu ve kendisine kayyum tayin edilen İncedere'nin gelecek celse zorla getirilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Müge Anlı bu gün canlı yayında ise Palu ailesi olayı araştırırken yaşadıklarını ilk defa canlı yayında açıkladı. Anlı "Palu olayı burada işlenirken ben gerçekten kötü hissettim kendimi. Ben şöyle bir şey yapamıyorum.Yani bu bir iştir gel burada 3 saat konuş sonra dön hayatına normal yapamıyorum ben olmuyor. Bu olayda ben çok etkilendiğimi itiraf ediyorum. Evde hala kutular içinde legolar var. Buradan gidiyordum ve saatlerce lego yapıyordum. Ve hiç izlememiştim ne konuşulduğunu. Dün tesadüfen buldum ineternette gezerken ve izledim. Ve Tuncer'in ne kadar yüzsüz olduğunu gördüm. İlk defa bir konuğu gücüm olsa erkek olsam böyle boğazına sarılıp duvara yapıştırmak istiyordum..." anlatımını yaparak o dönem yaşadığı sıkıntıyı ilk defa deyindi.