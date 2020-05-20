Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni bölümleri için tarih belli oldu!

Müge Anlı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı yeni bölümleri için tarih açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının ekranlara dönüş tarihi belli oldu. İşte tüm merak edilenler..

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, 1 Haziran'dan itibaren ekrana dönecek.

MÜGE ANLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Müge Anlı'nın Lidya Müge isminde bir kızı vardır.