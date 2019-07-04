Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı'nın kızı kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 21 Haziran tarihinde sezon finali yapmıştı. Çok konuşulan programın tatile girmesinin ardından 27 Haziran Perşembe Güven Bana her hafta Perşembe günü 20.00 de akşam da ATV ekranlarında saat 20.00 de yayınlanacak program merakla bekleniyor. Peki, yaptığı programlarla gündemden düşmeyen Müge Anlı Kimdir?

MÜGE ANLI KİMDİR?

2008 yılından bu yana yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır. Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır. Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, ATV ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele alıyor. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir. En son ise Güven Bana programını hayata geçiren Müge Anlı gündemde olmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

19 Aralık 1973 tarihinde doğan Müge Anlı 46 yaşındadır.

MÜGE ANLI’NIN KIZI KİM?

Müge Anlı gündemden düşmeyince kızı da izleyicileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya Müge Akdağ. Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın velayetini alınca eski kocası ile gece yarısı karakollara taşınan olaylar yaşandı. Burhan Akdağ'ın iddiasına göre Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası ile görüşmesine izin vermiyor. Müge Anlı ve Burhan Akdağ boşanma davalarından sonra mal varlığı yüzünden de mahkemelik olmuşlardı. Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın olaylı biten evliliklerinden Lidya Müge Akdağ ismini verdikleri bir kızları var. Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı medyadan uzak tutmaya çalışıyor.