Müge Anlı: Kalbi kırılanlar varsa özür dilerim

Yıllardır ATV'de yayınlanan programında kayıpları ve cinayetleri çözümleyen Müge Anlı, dün yayınlanan programında migren iğnesi yaptırmak için hastaneye gittiğini, ancak salgın nedeniyle hastaneye girmek istemediğini ve arabasında iğne olmak istediğini söyledi. Ret cevabı alan Anlı canlı yayında "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" dedi. Bu sözlerinden dolayı tepki çeken Anlı, dün akşam A Haber'e telefonla bağlanarak açıklama yaptı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE KARŞIYIM"

Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Müge Anlı, A Haber yayınına bağlanarak şunları söyledi: "Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum."

"KORONALI OLARAK GÖRÜLDÜĞÜM İÇİN HASTANEYE KABUL EDİLMEDİM"

"Bugünkü yayında, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor."

"ANLATMAMIN SEBEBİ HEDEF GÖSTERMEK DEĞİLDİ"

Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim. Benim bu yaşadığımı anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir."

"KALBİ KIRILANLAR VARSA ÖZÜR DİLERİM"

"İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti yapmak isterken aldığım bu kötü yorumlardan dolayı üzgünüm. Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim."