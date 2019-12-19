Müge Anlı kaç yaşında, nereli? Müge Anlı'nın kızı (çocuğu) kimdir?

“Müge Anlı’nın kızı (çocuğu) kimdir?” sorusu araştırılıyor. Müge Anlı kaç yaşında, evli mi? Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birçok cinayet ve kayıp olayı işleniyor. Beğenilen programın sunuculuğunu yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sevilen sunucu 19 Aralık 1973 doğumludur. İstanbul’da dünyaya gelen Anlı ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Anlı, 19 Aralık 1973 doğumludur. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Vatandaşlar, “Müge Anlı evli mi?” sorusunun yanıtını da merak ediyorlar. Müge Anlı 2008 yılında Burhan Akdağ’dan ayrılmıştır. Televizyon kariyerine Kanal D ekranlarında magazin programı ile giriş yapmış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

MÜGE ANLI’NIN ÇOCUĞU KİMDİR?

Müge Anlı’nın bir kız çocuğu vardır. Televizyon ekranlarından uzakta olan kızının ismi Lidya Müge Akdağ’dır.