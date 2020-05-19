Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başlama tarihi belli oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının ekranlara dönüş tarihi belli oldu. Fenomen program, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeni bölümleriyle izleyicisi karşısına çıkacak.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, 1 Haziran'dan itibaren ekrana dönecek
Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramı'ndan sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabii ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" demişti.