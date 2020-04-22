Müge Anlı hamile mi? İddialara sert yanıt!

Müge Anlı ile 2008 yılında çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Burhan Akdağ, Instagram hesabından kendisine yapılan "Benden duymuş olmada senin Müge evleniyormuş. Pek inanamadım ama haberler o yönde" yorumuna "Sen çok geriden geliyorsun. Hamile olduğunu söylesem, evleneceği kişinin boşanmasını beklediğini söylesem sanırım şaşırmazsın. Program neden bitti?" şeklinde cevap verdi.

"ÇİRKİN İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuya avukatı aracılığı cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman, açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır.