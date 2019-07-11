Müge Anlı Güven Bana yarışması başvuru formu nasıl doldurulur?

Müge Anlı’nın Güven Bana Yarışması izleyiciler tarafından çok sevildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile oldukça sevilen sunucu, yeni yarışmasında da başarıyı yakaladı. Her Perşembe ekrana gelen yarışma reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Yarışmaya katılan 2 yarışmacı 1.000.000 TL'lik ödülü paylaşıyorlar. Ancak bu büyük ödülü sadece bir yarışmacı da alabiliyor. Güven Bana yarışması başvuru formu ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GÜVEN BANA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ATV ekranlarına yayınlanan Güven Bana yarışması başvuruları araştırılıyor.

Güven Bana yarışmasına katılmak için başvuru formunu eksiksiz doldurup göndermeniz gerekiyor. Başvuru formunda kişisel bilgileriniz, iletişim ve adres bilgileriniz isteniyor. Ayrıca hobileriniz de soruluyor. Sevdiğiniz filmleri, kitapları, programları, bildiğiniz yabancı dilleri, yurt dışı gezilerinizi yazmanız gerekiyor. Formu eksiksiz doldurmak zorunlu.

GÜVEN BANA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

GÜVEN BANA YARIŞMA FORMATI NEDİR?

Yarışmaya katılan 2 yarışmacı 1.000.000 TL'lik ödülü paylaşıyorlar. Ancak bu büyük ödülü sadece bir yarışmacı da alabiliyor. Yarışmada sorular soruluyor. Bu sorular doğru cevaplandırıldıkca ödül giderek artıyor. Yarışmanın bazı anlarında isteyen yarışmacı butona basıp yarışmadan ayrılarak bütün parasını alacak. İşte bu yüzden güven çok önemli. Ancak butona basan kişi ödülü düşük bir şekilde alacak. Bu yüzden de butona basma işi pek cazip gelmiyor. Bundan dolayı gerilim artıyor. Yarışmacılar ya birbirine güvenip karşılıklı para kazanacaklar ya da ikisi de kaybedecek.