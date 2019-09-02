Müge Anlı canlı yayını başlıyor! 2 Eylül Müge Anlı Ecrin bebek son dakika haberleri

Müge Anlı canlı yayını 2 Eylül itibari ile başlıyor. Müge Anlı canlı yayınında bugün neler oluyor? ATV’nin sevilen programında yeni konular ele alınmaya devam ediliyor. Sezon finaline giren Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon bölümleri yine büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sezon finaline doğru incelenen Ecrin konusu ile ilgili yeni bir gelişme olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak

2 EYLÜL MÜGE ANLI'DA NELER OLUYOR?

Canlı yayın başlar başlamaz yapılan açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

HERKES ECRİN BEBEĞİN KATİLİNİ MERAK ETTİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başlayacak olması izleyenlerini de heyecanlandırdı. Sosyal medyada konu ile ilgili yüzlerce mesaj atıldı. Programı yakından takip eden vatandaşlar Ecrin Bebek'in katilini merak ettiklerini dile getirdiler.

İŞTE YAPILAN O YORUMLAR...

Çok özledik,Ve unutulmaya çalışılan ECRİN bebeğin sonucunu sabırsızlıkla bekliyoruz, Edep ahlak yoksunu kimin eli kimin cebinde belli olmayan şu kurnaz ailesinin yaptıkları yanlarına kar kalmasın.

Ecrinin katili belli degil mi halen anlamıyorum.

Allah aşkına Mehir cinayeti artık sonuca ulaşsın suçlular cezasını çeksin lütfen çok üzülüyorum.

Hadi artık Ecrin olayını çözün suçlular cezasız kalmasin artık

Oh be artık televizyon izleyebileceğiz hadi Müge abla çok tatil yaptn gel

Ben ecrin Bebek'in katilini merak ediyorum inşallah belli olmuştur suçlular kimse yargılansın

Direk konulara gir hiç hoşgeldin muhabetti yapma ablacım

Çok şükür sabırsızlıkla bekliyordum