Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Akdeniz Üniversitesi’nde Tarih okuyan ancak Polis, hostes ve oyuncu olmak isteyen 23 yaşındaki Dilara Tutkun ve ailesi, Müge Anlı’ya canlı yayında zor anlar yaşattı. Ailesinden övgüyle bahseden Tutkun, önce annesini ardından da Müge Anlı’yı ağlattı.

İlk olarak kazandığı parayla ne yapmayı düşündüğünü anlatan Tutkun, İngilizce öğrenmek istediğini, yurt dışına gitmek istediğini ve annesinin sürekli yardım yaptığı birkaç yere yardım etmek istediğini belirtti.

Öte yandan ailesi için de birşeyler yapmak istediğini belirten Dilara Tutkun, sözlerine şu şekilde devam etti: "Onlar 23 yıldır maddi manevi destekteler. Sponsorlarım diyebilirim gerçekten."

ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ailesinin kendisi için birçok fedakarlık yaptığından da bahsetmesi üzerine Dilara Tutkun’un annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

MÜGE ANLI'NIN ZOR ANLARI

Müge Anlı ise, “Ailen senin sponsorun değil, sen onların canlarısın” diyerek annenin ağladığını fark etti. Bunun üzerine Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.