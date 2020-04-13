Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. 6 Nisan itibariyle Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını yerine tekrar bölümleri ekrana geliyor. Tüm Müge Anlı takipçileri Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte tüm merak edilenler..

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI?



En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020 sezonunun en çok konuşulan bölümleri yayınlanıyor.

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Koronavirüs sebebi ile tedbir amaçlı bir süre canlı yayına veda eden Müge Anlı'nın ekranlara ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

MÜGE ANLI ÖZEL BÖLÜMDE YAYINLANAN KONULAR!

Müge Anlı bugün Atv ekranlarında özel bölüm olarak yayınlanıyor. Geçmişte günlerce konuşulan konuların yayınlandığı 6 Nisan Atv canlı yayın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayları haberimizden takip edebilirsiniz.

MÜGE ANLI YENİ SEZONDAKİ KONULAR NELER?

Erdal Akın'ın kardeşi Mehtap Kabalcı bulundu!

6 gündür kayıp olan Dilan Onat bulundu!

Mehmet Elbay cinayeti aydınlantıldı.

Mersin'de kaybolan Mahsun bulundu.

Kayıp olarak aranan Ece Yıldırım bulundu.

Remzi Çelebi'nin 25 yıldır görmediği annesi bulundu.

İki çocuk annesi Yasemin bulundu.

Evlilik ve ev hayaliyle kandıran kişiler bulundu.

İzmir'de kaybolan Salih annesine kavuştu.