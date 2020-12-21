Mucize filminin başarılı oyuncusu Mert Turak Kuruluş Osman dizisine katıldı!

Mucize dizisinde canlandırdığı Aziz karakteriyle muhteşem bir oyunculuğa imza atan Mert Turak televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu yıl birbirinden yetenekli ve ünlü isimleri kadrosuna kattı.



Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Mert Turak Kuruluş Osman dizisi kadrosuna dahil oldu. İzmir’de dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Mert Turak Mucize, Mucize 2: Aşk ve Babamın Ceketi gibi projelerle izleyiciyi kendisine hayran bırakmıştı. Başarılı oyuncunun Kuruluş Osman’da hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.