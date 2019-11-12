Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'den 'Vefa' paylaşımı

Mucize Doktor dizisiyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlayan ve gönüllerde taht kuran oyuncu Taner Ölmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Yeni dizisiyle birlikte yıldızı parlayan Ölmez, son olarak Instagram hesabından hayat verdiği 'Ali Vefa' karakterini paylaştı.

NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafa, karakterinin iki isminden biri olan 'Vefa'yı not düşen Taner Ölmez, takipçilerinin beğenisini topladı. Ölmez'e yüzlerce de yorum geldi.