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  3. Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'den 'Vefa' paylaşımı

Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'den 'Vefa' paylaşımı

Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'den 'Vefa' paylaşımı

Oyuncu Taner Ölmez, sosyal medya hesabından yaptığı 'Vefa' paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Mucize Doktor dizisiyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlayan ve gönüllerde taht kuran oyuncu Taner Ölmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Yeni dizisiyle birlikte yıldızı parlayan Ölmez, son olarak Instagram hesabından hayat verdiği 'Ali Vefa' karakterini paylaştı.

NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafa, karakterinin iki isminden biri olan 'Vefa'yı not düşen Taner Ölmez, takipçilerinin beğenisini topladı. Ölmez'e yüzlerce de yorum geldi.


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