Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'den 'Doktor Ali Vefa' itirafı: 'Zorlandım...'

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ali Vefa karakterini canlandıran 33 yaşındaki Taner Ölmez, kısa sürede herkesi kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ölmez, önceki akşam Fox TV'nin yeni sezon partisine katıldı.

'ZORLANDIĞIM YERLER...'

Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Doktor Ali Vefa hakkında şöyle konuştu: "Hikayeye inandık; herkes inandı ve sonunda güzel iş çıktı. Hikayeye okuyunca elbette yapabilir miyim kaygısı oldu. Ancak çalışınca üstesinden geldim. Senaryoyu okuyunca zorlandığım yerler oldu ama duygusal anlamda oldu. Çocukların gözlerine bakıp onlarla tanışınca zorlandığım yerler oldu."