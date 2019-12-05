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  3. Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez şaşırttı! 'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'

Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez şaşırttı! 'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'

Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez şaşırttı! 'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla birlikte önceki akşam bir davete katıldı.

Canlandırdığı Ali Vefa karakteri hakkında konuşan Ölmez, "Böyle bir rolden haberdar olunca yapımcının yanına gittim ve Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim. 'Bu rolü bana verin' dedim. 'Bu çocuğu ben oynamak istiyorum. Eğer bana vermeyecekseniz de ne olur rolü alan oyuncu role otizmli çocuklarla çalışsın' dedim" diye konuştu.

'ÇOK ETKİLENDİM'

Ünlü oyuncu "Role hazırlanırken zorlandınız mı?" sorusuna da, "En zoru otizmli çocuklarla yüzleşmekti. İlk gördüğüm an çok etkilendim" dedi.


'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
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