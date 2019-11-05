Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Onur Tuna, şimdilerde Doktor Ferman karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile takipçilerini korkuttu.

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Oyuncu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına "Az kaldı" notunu düştü. Bu notu gören takipçiler, Mucize Doktor'un bitmesinden korkarak 'Finale deme sakın' yorumlarında bulundu.

YENİ PROJE MÜJDESİ GELDİ

Yoruma hemen cevap veren Onur Tuna final olmayacağını vurguladı. Tuna'nın paylaşımının yeni single çalışmasıyla ilgili olduğu ve çok yakında sevenleriyle buluşacağı ortaya çıktı. Sözü ve müziği Onur Tuna’ya ait olan, aranjesini ise Serhat Şensesli’nin yaptığı “Yangın Yeri” isimli single çalışması heyecanla bekleniyor.