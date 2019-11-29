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  3. Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum

Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum

Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum

Şimdilerde 'Mucize Doktor' dizisinde Ferman karakterine hayat veren oyuncu Onur Tuna'ya, son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman soruldu. Tuna'dan Yaman hakkında şaşırtan bir yorum geldi.

Mucize Doktor’un 13. Bölüm kutlaması Maslak 1453’te gerçekleştirildi. Gecede Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna, Can Yaman'la ilgili soruları yanıtaldı.

'O ŞEKİLDE YAŞAMAYA DEVAM EDEBİLİR'

Onur Tuna, "Can Yaman’ı tanımıyorum. Neden mutlu olur insan bilemem, o da o şekilde mutlu diye düşünüyorum. O şekilde yaşamaya devam edebilir. Hiç tanımıyorum kendisini..." sözleriyle olay oldu.


Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum
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