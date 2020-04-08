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  3. Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna imaj değiştirdi, hayranları şaştı kaldı!

Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna imaj değiştirdi, hayranları şaştı kaldı!

Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna imaj değiştirdi, hayranları şaştı kaldı!

Şimdilerde Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren oyuncu Onur Tuna imaj değişikliğine gitti. Saçlarını ve sakallarını keserek bıyık bırakan Tuna, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan oyuncu Onur Tuna, bir süredir evinden çıkmıyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çeken Tuna, son olarak imajını değiştirdi. Sakallarını kesen ve saçlarının şeklini değiştiren Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü gözler önüne serdi.

'BEĞENMEYENE SAYGILAR'

Sakalsız pozunu ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Tuna ardından sakalsız halini beğenmeyen hayranlarına seslendi. Oyuncu, "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" dedi.


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