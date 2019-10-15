Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna bu kez hayranlarına fırsat tanımadı!

Bu sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede reyting rekorları kırmayı başaran 'Mucize Doktor' dizisi konuşulmaya devam ediyor. Taner Ölmez ve Onur Tuna'nın başrolünü üstlendiği dizide oyuncuların performansları ilgiyle takip ediliyor.

'LÜTFEN ALİ'YE İYİ DAVRANIN'

Son olarak Cannes'a giden Onur Tuna ve Taner Ölmez, orada çekildikleri eğlenceli bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tuna, paylaşımına ise "Ferman Bey lütfen Ali’ye iyi davranın" notunu düştü. Bu kez hayranlarına fırsat tanımadan kendi kendisini ti'ye alan Onur Tuna, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.