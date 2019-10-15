Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,899
  • 6,4877
  • 282.012
  • 95247.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna bu kez hayranlarına fırsat tanımadı!

Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna bu kez hayranlarına fırsat tanımadı!

Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna bu kez hayranlarına fırsat tanımadı!

Şimdilerde 'Mucize Doktor' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Onur Tuna, son yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Bu sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede reyting rekorları kırmayı başaran 'Mucize Doktor' dizisi konuşulmaya devam ediyor. Taner Ölmez ve Onur Tuna'nın başrolünü üstlendiği dizide oyuncuların performansları ilgiyle takip ediliyor.

'LÜTFEN ALİ'YE İYİ DAVRANIN'

Son olarak Cannes'a giden Onur Tuna ve Taner Ölmez, orada çekildikleri eğlenceli bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tuna, paylaşımına ise "Ferman Bey lütfen Ali’ye iyi davranın" notunu düştü. Bu kez hayranlarına fırsat tanımadan kendi kendisini ti'ye alan Onur Tuna, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
Onur Tuna bu kez hayranlarına fırsat tanımadı
Fazla kilolarıyla eleştirilmişti... İşte Fahriye Evcen'in son hali!
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
<p>A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığımız maçın ar

Şenol Güneş: Bunlar Benim İşim Değil

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekli çift üretmeye başladı! Tanesi 10 lira, taleplere yetişemiyorlar

Çok sayıda silah ele geçirildi... İlçeden son fotoğraflar geldi