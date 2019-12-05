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  3. Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna açıkladı: Bu akşam sırlar açığa kavuşuyor!

Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna açıkladı: Bu akşam sırlar açığa kavuşuyor!

Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna açıkladı: Bu akşam sırlar açığa kavuşuyor!

Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşan 'Mucize Doktor' dizisi, ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Bu akşam 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan Mucize Doktor'un yeni bölümünde olacak gelişmeleri, dizide Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna açıkladı. Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bu akşam sırlar açığa kavuşuyor!" notunu düştü. 

MUCİZE DOKTOR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dizinin 5 Aralık Perşembe günü yayınlanacak olan 13. bölümünde Ali dokunmayı öğreniyor. Öte yandan beklenmedik bir anda Ali'yi öpen hastalardan biri Ali'nin linç edilmesine sebep oluyor. Peki Ali'nin dayak yediğini gören Ferman Hoca ne yapacak?

DOKTOR FERMAN'IN SIRLARI ORTAYA ÇIKACAK

Öte yandan Ferman Hoca sırlarının açıkladığı, Ali'yi gizlice ziyarete gittiği binaya götürecek. Büyük sır açığa kavuşacak!


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