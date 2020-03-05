Mucize Doktor'un yıldızı Murat Aygen'den romantik kutlama: Sen benim bir ömür eşimmişsin, ben bunu öğreneli 10 yıl olmuş

2010 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Murat Aygen ve Nihan Aslı Aygen, evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncu Murat Aygen, eşine olan aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Aygen paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı; Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş. Bana yaşattığın her an için ömür boyu minnettar kalacağım. Aşkım, karım, miladım. Seni seviyorum.