Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,102
  • 6,7987
  • 322.263
  • 112424
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mucize Doktor'un yıldızı Murat Aygen'den romantik kutlama: Sen benim bir ömür eşimmişsin, ben bunu öğreneli 10 yıl olmuş

Mucize Doktor'un yıldızı Murat Aygen'den romantik kutlama: Sen benim bir ömür eşimmişsin, ben bunu öğreneli 10 yıl olmuş

Mucize Doktor'un yıldızı Murat Aygen'den romantik kutlama: Sen benim bir ömür eşimmişsin, ben bunu öğreneli 10 yıl olmuş

Mucize Doktor dizisinde rol alan Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Aygen ile 10. evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

2010 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Murat Aygen ve Nihan Aslı Aygen, evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncu Murat Aygen, eşine olan aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Aygen paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı; Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş. Bana yaşattığın her an için ömür boyu minnettar kalacağım. Aşkım, karım, miladım. Seni seviyorum.


Murat Boz'dan aşk açıklaması
Ünlü şarkıcının koronavirüs önlemi sosyal medyada alay konusu oldu!
Afili Aşk'ın yıldızından sevgilisiyle aşk pozu
8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
<p> </p>

Mecliste tansiyon yükseldi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beni Bırakma dizisinin başrolü Emrah Akduman evlendi!

Kamikaze drone TSK'ya teslim edildi