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  3. Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi

Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi

Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrılık iddialarına böyle yanıt verdi

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, sevgilisi Caner Şahin ile karelerini sosyal medyadan kaldırması üzerine ayrıldıkları iddia edilmişti. Haberlerin ardından ikili yeniden aşk pozlarını paylaştı ve iddiaları yalanlamış oldu.

Mucize Doktor'un yıldızlarından Hayal Köseoğlu'nun, meslektaşı Caner Şahin ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, geçtiğimiz günlerde birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesaplarından sildi ve bu hamle ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi.

İDDİALARI YALANLAYAN KARE

Birbirlerini takip eden çiftin bu hareketi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Çift, ayrılık iddialarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yalanladı. Köseoğlu, sevgilisiyle çekilen karesini "Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir fotoğraf" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Şahin ise aynı pozu, "Oynamayın artık şununla" notuyla takipçileriyle paylaştı.


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