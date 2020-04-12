ABD Türk dizilerini engelliyor

‘Mucize Doktor’ dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy, Hülya Koçyiğit’in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Türk dizilerinin yurtdışındaki başarısından söz eden Aksoy, ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Yapımcı, “Türkiye’de izlenen diziler, dünyanın her yerinde izleniyor. Dizilerimiz dünyada free kanallarda yayınlanıyor. 500 milyon tekil insan tarafından izlenen dizilerimiz var. Hiçbir Amerikan dizisi bu rakama ulaşamaz” dedi.

KOMEDİ SATMIYOR

Aksoy ülkelerden bahsederken Amerikan sinema ve dizi sektörü tarafından, Türkiye’nin hedef haline geldiğini ve engelleme çabalarının olduğunu da belirtti. Ünlü yapımcı aynı zamanda yurtdışına ihraç edilen dizilerde kadın hikâyelerinin rağbet gördüğünden bahsederek “Kadın hikâyeleri satılıyor. Ancak erkek hikayesine yönelik işler ve komedi satılamıyor” açıklamasını yaptı.