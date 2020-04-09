Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi partneri çıktı!

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sinem Ünsal, dizi oyunculuğunun yanı sıra "Bir Alaturka Hikayet - Raif ile Letafet" isimli tiyatro oyununda da yer alıyor. Son olarak Ünsal'ın, tiyatrodaki rol arkadaşı Kıvanç Kılınç'la 1 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

AŞK KARELERİ BEĞENİ TOPLADI

Çiftin aşk kareleri, sosyal medyaya damga vurdu. Ünsal'ın bir ilişkisi olduğunu bilmeyen hayranları ise şaşkınlık yaşadı.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 1993 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi ile yaşamış; ardından Siyah Beyaz Aşk, Kızım dizilerinde rol almıştır. Sinem Ünsal, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize doktor dizisinde Asistan Doktor Nazlı karakterine hayat vermektedir. Sinem Ünsal, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

Sinem Ünsal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Nazlı) (TV Dizisi)

2018 – Kızım (Sevgi) (TV Dizisi)

2017-2018 – Siyah Beyaz Aşk (Gülsüm) (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Güneş) (TV Dizisi)

KIVANÇ KILINÇ KİMDİR?

Kıvanç Kılınç, 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kanun Adına dizisi ile yaşamış; Filinta, Diriliş, Kaçak, Ulan İstanbul, Lale Devri, Muhteşem Yüzyıl, Yer Gök Aşk, Kız Takımı ve Bizim Evin Halleri dizilerinde rol almıştır.