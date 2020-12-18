Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi de oyuncu çıktı!

Başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Mucize Doktor dizisi büyük başarılara imza atarken oyuncularının özel hayatı da merak edilip araştırılıyor.

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Umaş dizideki karakteri ve güzelliği ile bütün dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Sinem Ünsal'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Sinem Ünsal oyuncu Kıvanç Kılıç ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftin yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu öğrenildi.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,

2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Diziler

2016-17 Çoban Yıldızı dizi /Most Yapım

2017-18 Siyah Beyaz Aşk dizi / D Yapım

2018-19 Kızım dizi / Med Yapım

2019-... Mucize Doktor dizi / MF Yapım

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2019-... Bir Alaturka Hikaye: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi