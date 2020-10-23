Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın eski halini görenler tanıyamadı

Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal'ın eski halini görenler tanımakla güçlük çekti. Oyuncu Sinem Ünsal'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken oyuncunun değişimi şoke etti.

İşte Sinem Ünsal'ın eski hali..

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.