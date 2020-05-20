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  3. Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın ekran yolculuğu nasıl başladı?

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın ekran yolculuğu nasıl başladı?

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın ekran yolculuğu nasıl başladı"

Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla son dönemde adından söz ettiren Sinem Ünsal, TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında yayınlanan Senaryo Sohbetleri isimli programa konuk oldu.

Daha önce Siyah Beyaz Aşk ve Kızım gibi dizilerde oynayan Ünsal, Mucize Doktor ile kazandığı popülarite ile birçok markanın da dikkatini çekti. Genç oyuncu son olarak bir şampuan firmasının reklam yüzü oldu. Ünsal, önceki gün katıldığı yayında oyunculuk macerasının nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

“Hep oyuncu olmak istiyordum. Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra bavulumu toplayıp İstanbul’a geldim. Oyunculuk eğitimi almaya başladım. Ders ücretlerini karşılamak için bir yayınevinde editör asistanı olarak çalışıyordum. ‘Çoban Yıldızı’ dizisinden gelen teklifle kariyerim başlamış oldu.”


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