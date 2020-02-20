Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan yeni anlaşma!

2017 yılında Çoban Yıldızı dizisinde Güneş karakterine hayat veren Sinem Ünsal, ardından da Siyah Beyaz Aşk dizisinde Gülsüm’ü canlandırdı. Sonra Kızım dizisinde Sevgi olarak ekrana gelen Sinem Ünsal’a şöhretin kapılarını Mucize Doktor dizisi açtı.

MARKALARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

4 yılda büyük başarılar elde eden, geniş izleyici kitleleri tarafından tanınan Sinem Ünsal, Mucize Doktor’un getirdiği popülerlik ile de markaların dikkatini çekti.

Ünlü oyuncunun bir şampuan markasının reklamlarında rol aldığı ve yakında ekranlarda yayınlanacağı belirtiliyor. Öte yandan Ünsal'ın 750 bin TL’ye el sıkıştığı öğrenildi.