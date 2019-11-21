Mucize Doktor'un kötü karakteri Murat Aygen'den çok konuşulan Taner Ölmez paylaşımı

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor'un yeni bölümü seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm için geri sayan oyuncular ise sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak dizide kötü karakter Tanju'ya hayat veren Murat Aygen, çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

TANER ÖLMEZ'LE KARESİ OLAY OLDU

Dizide Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez'le bir karesini Instagram'dan paylaşan Aygen, fotoğrafa "Bu akşam ne yapıyoruz? Yüksek sesle alayım" notunu düştü. Bu paylaşımın altına dizinin hayranları adeta yorum yağdırdı.