Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder'den veda mesajı

Mucize Doktor dizisi 2. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mucize Doktor'da hastane ortağı Kıvılcım'ı canlandıran Özge Özder'in dizide yer almayacağı daha önce açıklanmıştı. 29. bölüm ile birlikte de ünlü oyuncu son kez yapımda yer aldı. Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder veda mesajını yayınladı.

Özge Özder zorunlu bu ayrılık nedeniyle hiç de mutlu değildi. Ünlü oyuncu, veda mesajında biraz da sitem eder gibiydi. Ünlü oyuncunun rol arkadaşları da bu ayrılık mesajına yorum bırakarak sevgilerini gösterdi.

İşte Özge Özder’in Mucize Doktor dizisinden ayrılmasının ardından instagram hesabından yayınladığı mesaj:

“Güzel şeyler yazmak istedim sana… Zira bu gece sonsuza dek vedalaşıyoruz seninle… Zor bir ayrlık süreci oldu bizimki ve görünen o ki hep zor olmaya devam edecek… Çünkü bir yanım dönüşümünü, yani yaşasaydın nasıl olurdu hikayen hep merak edecek.. Neyse ki dünyayı dengede tutan, yin yang misali bir tasvirle yaptın vedanı .. Uğurlar olsun sevgili ateş kadını..

Sanırım ayrılığa ve her tür vedaya dair en zor olan şey , sevdiklerinden, aile saydıklarından kopmak zorunda olmak.. Parçası hissettiğin o ortak hayatın, yaşanılan ve birlikte yaratılan o ortak hikayenin dışında kalmak…

Seni anlamaya dair zorlandığım zamanlar elbette oldu .. Ama anlamadığım birini gerçek hayatta bile reddetmedim hiç, “olmaz olsun” demedim, dışlamadım.. Seni ve en kötü denilen taraflarını bile her defasında yeniden anlamlandırıp, anlamaya çabaladım.. Çünkü ödevimdi bu.. Umarım hakkıyla can vermişizdir sana.. Umarım izlerin ve hikayeye bıraktığın miras devam eder mucizeler yaratmaya .. Çünkü unutma ki, gerçek izler bırakmak ve küçükte olsa bir ana ruh katmak yeterlidir unutulmaz olmaya…

Tüm #mucizedoktor ailesine ve desteğini bu güne kadar hissettiren, bana ve #kıvılcım a her daim sahip çıkan, duygudaş olan, yağmur gibi mesajlarla, empati kurup kucaklayan tüm o iyi kalplere sonsuz teşekkürler… Birlikte soluk alıp vereceğimiz başka karakterlerle, başka hikayelerde buluşmak ve yeniden kucaklaşmak dileğiyle canım seyirci… Kavuşmamız çok yakın. P.s: Mesajlarınıza ve yorumlarınıza cevap veremesemde, her platformdan tek tek okuyor ve hepinizi çok ama çok seviyorum …”