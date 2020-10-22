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  • Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder Sadakatsiz'de fırtınalar estirdi
22 Ekim 2020 Perşembe 13:29 | Son Güncelleme:

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder Sadakatsiz'de fırtınalar estirdi

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder Sadakatsiz'de fırtınalar estirdi

Özge Özder Mucize Doktor'dan sonra Sadakatsiz dizisinde de fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren oyuncu, Ali Vefa'ya yaptıkları ile izleyicilerin sinirlerini bozmayı başarmıştı.

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder, ikinci sezonda dizinin ekibinden çıkartıldı ve oyuncu da Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz isimli diziye transfer oldu. Başarılı oyunculuk performansı ile bu yapımda da izleyicileri etkilemeyi başaran Özge Özder, sosyal medyada yine ilginç yorumlarla karşılaşıyor.

Sadakatsiz dizisinde en yakın dostu Asya’nın eşi tarafından aldatıldığını bildiği halde bunu ondan saklayan, hatta ilişki ortaya çıktıktan sonra süresini bile gizlemeye çalışan Derya Samanlı karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özge Özder, “Sadakatsiz izlerken mideme ağrılar girdiyse demek… Bu postun altına itinayla içinizi dökebilirsiniz canlarım” diyerek takipçilerinin öfkelerini yansıtmalarını istedi.

Oyuncu Yelin Kuvancı, “Yanındayım desem” diye yanıt verdi. Selen Öztürk ise “Özge yiyecek tırnağım kalmadı” yorumunu yaptı.

Bir dizi hayranı, “Bence Asya ile birlik olup şu Volkan’ı mahvedin” diyerek farklı bir yorum getirdi.

Bir başka dizi takipçisi ise “Eşim eve geldi, adamın ceketinde saç aradım” diyerek ne kadar etkilendiğini gösterdi.

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