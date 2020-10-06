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  • Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder Sadakatsiz dizisine geçti!
06 Ekim 2020 Salı 10:59 | Son Güncelleme:

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder Sadakatsiz dizisine geçti!

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder Sadakatsiz dizisine geçti!

Mucize Doktor dizisinin ilk sezonunda hikayede güçlü bir konumda yer alan Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder Sadakatsiz dizisine geçti. Başarılı performansı ile göz dolduran oyuncu, hayranlarından da büyük destek görüyor.

Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder Sadakatsiz dizisine geçti. Özge Özder, Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin hastanedeki doktor arkadaşlarından birisi konumunda yer alıyor.

Sadakatsiz dizisinin 1. bölümü için paylaşılan fragmanda Özge Özder de kendini gösterdi. Mucize Doktor’da Kıvılcım karakterinin bebeği ortalığı fena karıştırmıştı. Hala da bu karışıklık devam ediyor.

Özge Özder ise Sadakatsiz dizisinde farklı bir rolle ekrana dönüyor. Bu durum sosyal medyada esprili yorumlara sebep oldu. Bir izleyici, “Kıvılcım demek bu diziye geçti. Halbuki, Mucize Doktor’da bebeğin için ortalık birbirine girdi” diye yorum bıraktı.


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