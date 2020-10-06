Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder Sadakatsiz dizisine geçti!

Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder Sadakatsiz dizisine geçti. Özge Özder, Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin hastanedeki doktor arkadaşlarından birisi konumunda yer alıyor.

Sadakatsiz dizisinin 1. bölümü için paylaşılan fragmanda Özge Özder de kendini gösterdi. Mucize Doktor’da Kıvılcım karakterinin bebeği ortalığı fena karıştırmıştı. Hala da bu karışıklık devam ediyor.

Özge Özder ise Sadakatsiz dizisinde farklı bir rolle ekrana dönüyor. Bu durum sosyal medyada esprili yorumlara sebep oldu. Bir izleyici, “Kıvılcım demek bu diziye geçti. Halbuki, Mucize Doktor’da bebeğin için ortalık birbirine girdi” diye yorum bıraktı.



