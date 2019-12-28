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  3. Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder de modaya uydu! İşte yeni atılımı

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder de modaya uydu! İşte yeni atılımı

Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder de modaya uydu! İşte yeni atılımı

Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder, Youtube kanalı açtı. Özder ilk videosunu da paylaştı.

Mucize Doktor'un sevilen oyuncusu Özge Özder, trendlerden geri kalmadı. Ünlü oyuncu da Youtube kanalı açtı.

İLK KONUK BEGÜM BİRGÖREN

Ünlü oyuncu, kendi adıyla açtığı Youtube kanalıyla ilgili "Ve artık her Cuma yayındayız. Yap dediniz yaptık.Özge Özder life style artık her perşembe gece yarısı itibariyle yayında. Tüm hayatıma tanıklık etmeye hazırlanıyorum. Abone olan ve yorum yapanlar arasından bir çifte şahane hediyelerim olacak ona göre. Yorumlarınızı bekliyorum." dedi. Özder'in ilk konuğu oyuncu Begüm Birgören oldu.


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